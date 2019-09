Moto3 – Suzuki super con la Sic58 Squadra Corse al Gp di San Marino: prima pole in carriera sul circuito intitolato a Marco Simoncelli

Super pole position di Tatsuki Suzuki al Gp di San Marino: prima pole in carriera per il giapponese che porta davanti a tutti il team SIC58 sul circuito intitolato a Simoncelli

E’ una moto del team SIC58 Squadra Corse a piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi nelle qualifiche di Moto3. Paolo Simoncelli festeggia la pole position di Tatsuki Suzuki al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Il giovane giapponese ha chiuso le qualifiche, sul cricuito intitolato a Marco Simoncelli, col crono di 1.42.844, per la sua prima pole in carriera, lasciandosi alle spalle Canet e Arbolino. In seconda fila troviamo gli italiani Vietti e Antonelli, mentre in partiranno dalla terza Dall Porta e Migno.

