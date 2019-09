Moto3 – Nonna Walterina ombrellina di Migno a Misano, il commento di Valentino Rossi è tutto da ridere: “che fregna” [FOTO]

Andrea Migno porta la nonna in griglia a Misano: il commento di Valentino Rossi sui social è tutto da ridere

13° posto per Andrea Migno ieri al Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: il giovane pilota italiano non è riuscito a piazzarsi nella top ten davanti al pubblico di casa, ma ha comunque strappato un sorriso a tutti gli spettatori, portando in griglia di partenza un’ombrellina speciale. Al fianco di Migno è infatti apparsa la nonna Walterina, a lui molto legata, pubblicando poi sui social le foto: “per un gran premio speciale volevo un’ombrellina speciale: w la nonna!“, ha scritto Migno. Non è mancato il commento di Valentino Rossi: “che pezzo di fregna,una Ombrellina così si meritava il podio“, queste le esilaranti parole del Dottore.



Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 5.0/5. From 1 vote. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE