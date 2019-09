Moto3, Fenati sarà sulla griglia di partenza anche nel 2020: ufficiale il suo passaggio nel team di Max Biaggi

Il pilota di Ascoli è stato ufficialmente annunciato dal Max Racing Team, che schiererà nel 2020 una line-up formata da Fenati e Alonso Lopez

Sembrava destinato a rimanere senza una squadra nella prossima stagione, invece Romano Fenati sarà al via del Mondiale 2020 di Moto3. Il pilota ascolano infatti correrà con il Max Racing Team di Biaggi, grazie al lavoro svolto dal suo nuovo manager Angelo Iannone, fratello di Andrea.

Un colpo davvero niente male per la scuderia del sei volte campione del mondo, ancora in lotta per il titolo 2019 con Canet, che l’anno prossimo passerà in Moto2. Insieme a Fenati ci sarà anche Alonso Lopez, pronto al riscatto dopo i cattivi risultati ottenuti negli ultimi due anni con il team Estrella Galicia, con cui non è riuscito ad ottenere nemmeno un podio.

