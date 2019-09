Moto3, frattura dello scafoide per Romano Fenati: il pilota italiano dichiarato unfit per il Gp di Misano

Non porta fortuna il Gp di Misano a Romano Fenati che, dopo la squalifica dello scorso anno, deve fare i conti con un infortunio in questa stagione

Romano Fenati non sarà al via del Gp di Misano di Moto3, il pilota del team VNE Snipers ha riportato la frattura dello scafoide in seguito ad una caduta avvenuta nel corso delle qualifiche. Un week-end, questo di San Marino, che non porta certamente fortuna al rider di Ascoli Piceno, considerando anche il fattaccio dell’anno scorso con Manzi. Dichiarato unfit per la gara di domani, Fenati verrà sottoposto lunedì ad intervento chirurgico, che dovrebbe fargli saltare anche la gara di Aragon, in programma tra una settimana in Spagna.

