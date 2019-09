Moto3 – Canet in pole position ad Aragon: Vietti miglior italiano

Canet conquista la pole position del Gp di Aragon di Moto3: Ai Ogura e Carlos Tatay completano la prima fila

E’ Aron Canet il poleman del Gp di Aragon di Moto3: il 20enne spagnolo ha segnato oggi il miglior tempo in qualifica, in 1.58.197, piazzandosi al primo posto della griglia di partenza della gara di domani con la sua KTM del team Sterilgarda Max Racing. Quinta pole in carriera per Canet, che si è lasciato alle spalle Ai Ogura e Carlos Tatay. E’ Celestino Vietti il migliore degli italiani, quinto, mentre Tony Arbolino partirà dalla terza fila e dalla settima casella in griglia.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE