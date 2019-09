Moto2, Binder trionfa ad Aragon davanti a Navarro e Marquez: Luca Marini ai piedi del podio

Il pilota sudafricano centra il secondo successo in stagione precedendo Navarro e Marquez, che porta il proprio vantaggio in classifica a +38

Brad Binder vince il Gran Premio di Aragon di Moto2, il pilota sudafricano taglia per primo il traguardo davanti a Jorge Navarro e Alex Marquez, centrando così il secondo successo in stagione. Una gara ricca di sorprese e di colpi di scena, che premia il rider del team Ajo Motorsport, che gestisce il finale esplosivo e sale così sul gradino più alto del podio.

Ottima la terza posizione di Marquez, che porta a 38 punti il proprio vantaggio in classifica mondiale su Navarro, oggi secondo al traguardo. Quarta posizione per Luca Marini, che precede Lowes e Luthi. Settimo Lecuona, mentre Baldassarri non va oltre l’ottava piazza. Martin e Vierge infine completano la top ten.

