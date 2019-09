Moto2 – Il Gp di Aragon parla spagnolo: Alex Marquez in pole position

Alex Marquez è il poleman del Gp di Aragon: lo spagnolo si lascia alle spalle Fernandez e Binder

Il Gp di Aragon parla spagnolo: dopo le pole position di Canet e Marc Marquez, rispettivamente in Moto3 e MotoGp, è stato ancora un pilota spagnolo ad aver conquistato la prima posizione in griglia al Motorland in Moto2. Alex Marquez è infatti il poleman del Gp di Aragon di Moto2: lo spagnolo ha fermato il cronometro sull’1.52.225, lasciandosi alle spalle Augusto Fernandez e Bran Binder. Luca Marini è il miglior italiano, col quarto tempo.

