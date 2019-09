Moto2 – Luca Marini sincero, il fratello di Valentino Rossi spiazza tutti: “io al fianco di Marc Marquez? Se chiama la Honda…”

Luca Marini più sincero che mai: l’ammissione del fratello minore di Valentino Rossi

E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara a due ruote: i piloti della MotoGp e delle categorie inferiori si salutano l’Europa per iniziare un tour lontano dalle loro terre, che partirà dalla Thailandia. Marquez potrà già festeggiare un altro titolo mondiale in terra thailandese, ma a regalare spettacolo saranno anche i giovani di Moto3 e Moto2. Tra questi c’è anche Luca Marini, fratello minore di Valentino Rossi che a Marca ha rilasciato un’intervista sulla categoria regina e la voglia di correre in MotoGp: “il nuovo motore rende la moto più preparatoria per la MotoGP. Ora possiamo creare traiettorie diverse da quelle dello scorso anno e che sono molto vicine a quelle della MotoGP poiché abbiamo più potenza. La MotoGP è un sogno, ma con questo cambiamento ci avviciniamo sempre di più. Quest’anno le gare sono state più divertenti e questo potere aiuta a creare divertimento“, ha affermato.

Luca Marini ha poi aperto una parentesi sulla possibilità di correre in MotoGp al fianco di Marc Marquez, diretto rivale del fratello Valentino Rossi: “tutti vanno per la loro strada e la MotoGP sarebbe un sogno. Inoltre, se chiama la Honda ufficiale non puoi dire di no“.

