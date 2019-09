Moto3 – La fidanzata di Suzuki tra storie d’amore e curiosi retroscena: “ecco cosa ha fatto Tatsu quando il team ha ingaggiato un altro giapponese”

Anna, la fidanzata di Tatsuki Suzuki, rivela un dolcissimo retroscena che mostra il forte legame tra il pilota giapponese e Marco Simoncelli

Domenica Tatsuki Suzuki ha regalato una favola incredibile agli appassionati delle due ruote, conquistando, a quasi un anno dalla sua speciale promessa a Marco Simoncelli “un giorno andrò sul podio con tuo padre, quindi per favore guardaci dal cielo“, la sua prima vittoria in carriera, proprio sul circuito intitolato al Sic.

Una storia incredibile, che mostra il fantastico legame che si è creato tra il giovane pilota giapponese e Paolo Simoncelli, nel nome di Marco, che Tatsu non ha mai incontrato, ma che porta sempre nel cuore. Tatsuki, fidanzato con Anna, che si occupa della comunicazione del Team Sic58, ama diffondere la storia di Marco: “il team ha ingaggiato per il Cev un altro giapponese, Ikaru Arita. La prima volta che è venuto in Italia Tatsu lo ha preso e gli ha detto: “Devi capire che questa non è una squadra normale, che c’è una storia. Qui non corri in moto e basta, ma corri per Marco”. Poi ha preso il dvd “Hitting the apex” che racconta la sua storia e glielo ha fatto vedere“, ha raccontato la fidanzata del pilota alla ‘rosea’.

La ragazza di Tatsuki ha poi raccontato come è nata la loro storia: “mi ripetevo che non avrei mai avuto nessuna storia con un pilota, e anche se Tatsu dopo un po’ ha iniziato a pasturare, non ci pensavo. Poi un giorno Paolo mi telefona e mi chiede se gli avessi fatto il lavaggio del cervello, che le piacevo proprio. “Vi vedrei bene assieme” mi disse. E poi si è messa di mezzo Martina“, la sorella di Marco, che ‘rubava’ il televono di Suzuki per fare la corte ad Anna.

