Moto 2 – Nuova avventura per Bulega, il giovane pilota italiano passa al Team Gresini

Bulega saluta lo Sky Racing Team: dal prossimo anno il giovane italiano sarà un pilota del Team Gresini in Moto2

Splendide novità per Nicolò Bulega: il giovane pilota italiano cambierà squadra nella prossima stagione, gareggiando in Moto2 col Team Gresini. Bulega, tra i migliori talenti italiani, ha firmato un contratto biennale con la squadra faentina e si appresta a vivere un weekend di gara unico davanti al suo pubblico: “questo per me sarà un weekend ricco di emozioni. Correre nel circuito a un chilometro da casa mia, di fronte a tanti amici e tifosi, mi dà un’adrenalina incredibile. L’accordo con il team Gresini per le prossime due stagioni è arrivato in un momento importante della mia carriera e mi riempie di nuovi stimoli“, ha dichiarato alla vigilia del Gp d’Italia.

“Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, anche se la stagione è ancora lunga ed è mia intenzione lavorare sodo per chiuderla in bellezza con i colori della mia attuale squadra, lo Sky Racing Team VR46. Dopo sei stagioni con la VR46, di cui quattro con i colori dello SKY racing team VR46, mi sembrerà strano il prossimo anno cambiare, ma di questo ringrazio Fausto Gresini per la fiducia che mi ha dimostrato. Cercherò con impegno e dedizione di ripagare la fiducia con i risultati“, ha concluso Bulega.

