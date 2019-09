Morte Emiliano Sala – La Fifa ha deciso: il Cardiff dovrà pagare 6 milioni al Nantes

La Fifa si è espressa sul caso riguardante la morte di Emiliano Sala: il Cardiff dovrà pagare i 6 milioni della prima tranche di trasferimento al Nantes

Torna in auge nella cronaca sportiva la questione relativa alla morte di Emiliano Sala, l’attaccante argentino scomparso lo scorso gennaio a causa di un tragico incidente aereo mentre sorvolava il canale della Manica. La sua morte è avvenuta nel bel mezzo del trasferimo che lo avrebbe portato dal Nantes al Cardiff, squadre che hanno aperto un vero e proprio contenzioso legale per quanto riguarda il pagamento del cartellino del giocatore. La Fifa si è espressa nelle ultime ore in merito alla vicenda stabilendo che il Cardiff dovrà versare 6 milioni, la cifra della prima tranche del trasferimento, nelle casse del Nantes. Entro i prossimi dieci giorni, il Cardiff e il Nantes potranno richiedere una copia dei motivi che hanno portato a questa decisione che può essere impugnata presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

