Morte Astori – Richiesta di archiviazione per il dottor Stagno, sarà il Gip del Tribunale di Firenze a decidere

E’ stata presentata richiesta di archiviazione da parte della Procura di Firenze per il dottor Stagno, indagato insieme a Giorgio Galanti per la morte di Astori

E’ stata presentata richiesta di archiviazione per Francesco Stagno da parte della Procura di Firenze, considerato dunque estraneo alla morte di Davide Astori, avvenuta il 4 marzo 2018 a Udine. Toccherà al Gip del Tribunale di Firenze decidere sulla situazione del medico di medicina sportiva dell’ospedale di Cagliari, indagato assieme al collega di Firenze Giorgio Galanti.

Per quest’ultimo, ex direttore di medicina sportiva dell’ospedale di Careggi accusato di omicidio colposo, è stato al contrario chiesto dalla Procura il rinvio a giudizio. L’udienza preliminare è fissata per il 22 ottobre, nella quale a Galanti verrà contestato il rilascio ad Astori di due diversi certificati di idoneità alla pratica del calcio nel luglio 2016 e nel luglio 2017, nonostante fossero emerse aritmie cardiache.

