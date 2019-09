Montella, dal rischio retrocessione alla rinascita: “l’anno scorso tutti pensavano solo alla Coppa Italia! Juventus? Voglio batterla”

Vincenzo Montella commenta il pessimo finale della scorsa stagione e si dice pronto a dare una svolta al campionato appena iniziato: la sfida alla Juventus è proibitiva, ma la Fiorentina può rinascere

Il secondo capitolo dell’avventura di Vincenzo Montella a Firenze non è iniziato nel migliore dei modi. ‘L’Aeroplanino’ è tornato sulla panchina viola nelle ultime gare della passata stagione, inanellando una serie di pessimi risultati che è quasi costata la retrocessione alla squadra toscana. Intervistato dalla ‘Rosea’, Montella ha motivato così quanto accaduto lo scorso anno: “quando sono arrivato tutti avevano in testa un solo traguardo, la Coppa Italia. Fallito questo obiettivo il ‘castello’ è crollato. Perà anche nella cristi abbiamo continuato a giocare un buon calcio. È chiaro che mi manca la vittoria. Capisco che sono sotto osservazione anche da parte dei tifosi. Dopo la sconfitta contro il Napoli ero l’allenatore migliore del mondo, dopo quella contro il Genoa non ero all’altezza”.

La stagione 2019-2020 sembra essere iniziata sulla falsariga di quella precedente: due sconfitte in due gare, contro Napoli e Genoa, hanno fatto storcere il naso ai tifosi che, con la Juventus alle porte, non riescono a dormire sogni tranquilli. Montella però rassicura: “proverò a battere la Juventus anche perché le grandi storie nascono dalle sfide impossibili. Vorrei iniziare la grande storia della Fiorentina facendo qualcosa di speciale contro la squadra di Sarri”. Se sarà una vera rinascita o solo l’inizio della crisi lo dirà il campo.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE