Coppa del Mondo di Rugby 2019 – L’Australia comincia con il piede giusto, Francia a fatica sull’Argentina

Partita bella ed emozionante a Sapporo, con i Wallabies che si impongono sulle Fiji in rimonta dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio. Bene anche la Francia, ma quanta fatica per battere l’Argentina

Comincia con il piede giusto l’avventura dell’Australia ai Mondiali di Rugby, la squadra del ct Michael Cheika supera non senza fatica le Isole Fiji, mantenendo una imbattibilità che, contro i fijani, dura ormai da 65 anni. Primo tempo comunque sottotono per i Wallabies, che chiudono in svantaggio 14-12, prima di reagire nella ripresa e prendersi il successo con il punteggio di 39-21, conquistando anche un punto di bonus che permette agli australiani di portarsi al comando della Pool D. Mercoledì le Fiji tornano in campo con l’Uruguay, mentre il 29 l’Australia se la vedrà il Galles in una sfida che mette in palio il primo posto nel girone.

Parte con una vittoria anche l’avventura della Francia in questi mondiali giapponesi, i francesi si impongono a Tokyo sull’Argentina rischiando la beffa nella ripresa. I sudamericani sbloccano il match nel primo tempo con un piazzato di Sanchez, subendo poi la reazione dei transalpini che vanno al riposo nell’intervallo sul 20-3 a proprio favore. Nella ripresa, i Pumas rimontano fino al sorprendente sorpasso di Lopez, prima che il drop di Lopez regali il successo alla Francia nel finale con il risultato di 23-21

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE