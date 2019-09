Mondiali di Paraciclismo – Bottino ricco per l’Italia: quattro titoli iridati ad Emmen

Rrionfo azzurro nella terza giornata di gare ad Emmen, palcoscenico dei Campionati del mondo di paraciclismo 2019. Gli azzurri dominano le prove a cronometro portandosi a casa un ricco bottino composto da quattro titoli mondiali e sei medaglie totali.

Alex Zanardi si impone nella categoria MH5, prendendosi la rivincita a casa del rivale De Vries con una vittoria imperiosa nella crono. L’anno scorso, a Maniago, in Friuli, era stato l’olandese Tim de Vries a beffare l’azzurro sul traguardo dei Mondiali di paraciclismo. Questa volta, nella prova a cronometro, il cinquantaduenne di Bologna, è riuscito a battere il suo avversario, rimasto a quasi 5″. E’ il suo secondo oro a Emmen, dopo quello conquistato nella prova a staffetta: “Mi sono dato una lucidatura, volevo arrivare ai Mondiali nella giusta forma, poi i risultati danno quello che semini, anche se a volte può non capitare. In questa lucidatura sono stati importanti i compagni, perché l’Italia di Valentini non è solo una squadra. Ed è essenziale aver lavorato con Dallara, che devo sempre ringraziare“. Seconda medaglia d’oro anche per Luca Mazzone, che trionfa nella prova a cronometro MH2.

L’Italia si conferma leader nel paraciclismo con gli ori anche di Fabrizio Cornegliani (MH1) e Roberta Amadeo (WH2): l’azzurra comasca chiude al primo posto davanti a Koedood con il tempo di 21:29.89. Secondo gradino del podio per Paolo Cecchetto, argento nella categoria MH3, ed infine ottimo bronzo di Giorgio Farroni nella categoria MT1.