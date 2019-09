Pallavolo – Mondiali U18: le azzurrine ai quarti di finale, Porto Rico ko 3-0

Campionati Mondiali U18: le azzurrine sono tra le migliori otto

Prosegue il cammino vincente delle azzurrine ai Campionati Mondiali under 18 in Egitto, dove hanno staccato il pass per i quarti di finale in virtù del successo ottenuto contro Porto Rico per 3-0 (25-12, 25-18, 25-21). Una vittoria importante, che permette di accedere tra le migliori otto della manifestazione e arrivata in modo netto, cancellando dalla testa anche il passaggio a vuoto della gara di ieri vinta con il Messico al tie-break, ma nella quale le ragazze di Mencarelli hanno sofferto soprattutto nella parte centrale del match. Oggi, invece, si è rivista l’Italia migliore, capace di imporre il proprio gioco dall’inizio alla fine, vincendo il primo parziale con ampio margine e determinazione e conducendo al meglio la gara nei successivi due, chiudendo la pratica in poco più di un’ora di gioco. Domani le azzurrine osserveranno un turno di riposo e scenderanno in campo nuovamente giovedì alle ore 20 per i quarti di finale contro il Perù, che ha battuto l’Argentina 3-1 (16-25, 25-15, 25-22, 26-24).

A livello individuale, altra prestazione da protagonista per Giorgia Frosini, top scorer dell’incontro con 19 punti messi a segno.

CRONACA – Primo set contrassegnato da un ottimo approccio azzurro alla gara, con le ragazze di Mencarelli che sono entrate in campo con la voglia di imporre il proprio ritmo fin da subito (8-4), riuscendoci al meglio e allungando sul (21-11) prima di chiudere avanti (25-12).

Secondo set dall’andamento simile a quello precedente. Dopo una prima fase di equilibrio (8-9), le azzurrine hanno trovato un parziale di 8-0 che le ha lanciate su un prezioso +7 dopo il primo tempo tecnico (16-9). A quel punto, poi, Frosini e compagne sono state brave a gestire, chiudendo avanti anche il secondo parziale (25-18).

Nella terza frazione, sulle ali dell’entusiasmo l’Italia si è portata subito in vantaggio (8-2), gestendo il margine per tutto l’arco del set (21-15). Nel finale, Porto Rico ha provato a rientrare in gara cercando di diminuire lo svantaggio, ma le azzurrine sono state brave a contenere, portandosi a casa vittoria e qualificazione (25-21).

Tabellino: ITALIA-PORTO RICO 3-0 (25-12, 25-18, 25-21)

Italia: Gardini 10, Graziani 10, Monza 3, Omoruyi 16, Nwakalor 4, Frosini 19, libero: Armini, Marconato, Nervini. Ne: Malual, Bolzonetti, Guiducci. All. Menacrelli

Porto Rico: Collazo 5, Maldonado 3, Borri, Victoria 7, Baez 2, Mariana 5, libero: Perez, Carttini, Camacho, Otero 3, Matos, Camacho, Paulino 3. All. Gonzalez

Durata: 21’, 22’, 28’

Italia: 8 a, 11 bs, 7 mv, 23 et

Porto Rico: 5 a, 5 bs, 4 mv, 13 et

