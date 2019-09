Atletica – Mondiali di Doha, ufficializzata la lista degli azzurri che parteciperanno alla rassegna iridata

Sono 65 in tutto gli atleti convocati per i Campionati del Mondo di Doha, in programma in Qatar dal 27 settembre al 6 ottobre

Saranno sessantacinque gli atleti azzurri che prenderanno parte ai Campionati del Mondo di Doha (Qatar, 27 settembre–6 ottobre), 34 uomini e 31 donne, con otto nominativi che sono frutto degli inviti IAAF in ossequio alla norma dei cosiddetti target numbers (i numeri minimi di partecipanti per specialità fissati dalla Federazione internazionale). L’elenco completo dei convocati è stato presentato questa mattina al Consiglio federale dal Direttore tecnico Antonio La Torre, che ha sottolineato come il numero, superiore a quello fatto registrare nelle ultime tre edizioni di rassegne globali (34 ai Mondiali di Pechino 2015; 38 ai Giochi di Rio 2016; 36 ai Mondiali di Londra 2017) sia espressione del buon momento vissuto dall’atletica italiana.

“È indubbio – le parole di La Torre – che la stagione 2019 sia stata particolarmente positiva: il quarto posto nell’Europeo a squadre di Bydgoszcz ha certificato la crescita del movimento già evidenziata nel corso della primavera e dell’estate. Dal Mondiale di staffette di Yokohama, dove abbiamo qualificato tutti e cinque i quartetti per il Mondiale (impresa riuscita, oltre all’Italia, alla sola Giamaica, ndr) fino all’Europeo a squadre, passando per l’Universiade di Napoli, le rassegne continentali giovanili, le Coppe Europa di marcia, dei 10.000 metri, e di prove multiple, senza dimenticare anche quelle di specialità come la corsa in montagna, i nostri atleti sono stati sempre protagonisti. Un fatto che va riconosciuto, ma che, ovviamente, non vuol dire che a Doha otterremo dei trionfi. Quello mondiale è uno scenario completamente diverso, di estrema competitività, dove piazzarsi non sarà una passeggiata. Così come accadrà all’Olimpiade, ed è per questo che, nel comporre la squadra, abbiamo scelto di affidarci sempre più al criterio della continuità di rendimento: per Tokyo sarà un elemento discriminante”.

L’Olimpiade è il traguardo finale di un percorso già molto lungo, che La Torre ha definito da tempo come un’unica stagione. “Vedo che in diversi altri sport, che hanno già vissuto da tempo la loro competizione internazionale estiva, si è già ricominciata la preparazione in vista dell’appuntamento del prossimo anno. Noi dell’atletica lo faremo molto tempo dopo. È una realtà con la quale dobbiamo convivere, ma che dobbiamo sempre tenere a mente”.

Per la cronaca, gli atleti che hanno ottenuto la convocazione per target number sono: Yeman Crippa (per i 10.000 metri, ma il trentino aveva già ottenuto lo standard per i 5000), Gloria Hooper (200), Eleonora Vandi (800), Elena Vallortigara (alto), Roberta Bruni (asta), Tania Vicenzino (lungo), Ottavia Cestonaro (triplo), Sara Fantini (martello). Non essendo ancora scaduti i termini per la procedura d’invito, altri azzurri potrebbero ancora essere inclusi nell’elenco. Non è presente il nome di Eleonora Dominici (ACSI Italia), già indicata per i Mondiali al momento della definizione del gruppo della marcia, perché l’atleta purtroppo è stata costretta da tempo alla rinuncia per infortunio.

Uomini/Men (34)

100m – 4x100m Filippo TORTU G.A. Fiamme Gialle 100m – 4x100m Marcell L. JACOBS G.S. Fiamme Oro PD 200m – 4x100m Eseosa DESALU G.A. Fiamme Gialle 400m – 4x400m/mista Davide RE G.A. Fiamme Gialle 5000m – 10.000m Yemaneberhan CRIPPA * G.S. Fiamme Oro PD 5000m Said EL OTMANI C.S. Esercito 110hs Hassane FOFANA G.S. Fiamme Oro PD 110hs Lorenzo PERINI G.S. Aeronautica Mil. 3000st Yohanes CHIAPPINELLI C.S. Carabinieri Sez. Atl. 3000st Osama ZOGHLAMI G.S. Aeronautica Mil. / Cus Palermo Alto Stefano SOTTILE G.S. Fiamme Azzurre / Atletica Valsesia Alto Gianmarco TAMBERI G.A. Fiamme Gialle Asta Claudio M. STECCHI G.A. Fiamme Gialle Triplo Andrea DALLAVALLE G.A. Fiamme Gialle / Atl. Piacenza Peso Leonardo FABBRI G.S. Aeronautica Mil. / Atl. Firenze Marathon SS Disco Giovanni FALOCI G.A. Fiamme Gialle Maratona Eyob GHEBREHIWET FANIEL G.S. Fiamme Oro PD / Venicemarathon Club Maratona Daniele MEUCCI C.S. Esercito Maratona Yassine RACHIK Atl. Casone Noceto Marcia 20km Matteo GIUPPONI C.S. Carabinieri Sez. Atl. Marcia 20km Giorgio RUBINO G.A. Fiamme Gialle Marcia 20km Massimo STANO G.S. Fiamme Oro PD Marcia 50km Michele ANTONELLI G.S. Aeronautica Mil. / Atl. Recanati Marcia 50km Teodorico CAPORASO G.S. Aeronautica Mil. / Ass. Sportiva e Culturale Orionina 4x100m Federico CATTANEO G.S. Aeronautica Mil. / Atl. Riccardi Milano 1946 4x100m Antonio B. INFANTINO Athletic Club 96 Alperia 4x100m Davide MANENTI G.S. Aeronautica Mil. 4x100m Roberto RIGALI Bergamo Stars Atletica 4x400m/mista Vladimir ACETI G.A. Fiamme Gialle / Atl. Vis Nova Giussano 4x400m/mista Daniele CORSA G.S. Fiamme Oro PD / Folgore Brindisi 4x400m/mista Matteo GALVAN G.A. Fiamme Gialle 4x400m/mista Brayan LOPEZ Athletic Club 96 Alperia 4x400m/mista Edoardo SCOTTI C.S. Carabinieri Sez. Atl. / Cus Parma 4x400m/mista Michele TRICCA G.A. Fiamme Gialle



Donne/Women (31)

200m – 4x100m Gloria HOOPER * C.S. Carabinieri Sez. Atl. 400m – 4x400m/mista Maria Benedicta CHIGBOLU C.S. Esercito 800m Eleonora VANDI * Atl. Avis Macerata 100hs Luminosa BOGLIOLO G.S. Fiamme Oro PD / Cus Genova 400hs – 4x400m/mista Ayomide FOLORUNSO G.S. Fiamme Oro PD 400hs Linda OLIVIERI G.S. Fiamme Oro PD / Atletica Monza 400hs Yadisleidy PEDROSO G.S. Aeronautica Mil. Alto Alessia TROST G.A. Fiamme Gialle Alto Elena VALLORTIGARA * C.S. Carabinieri Sez. Atl. Asta Roberta BRUNI * C.S. Carabinieri Sez. Atl. Lungo Tania VICENZINO * C.S. Esercito Triplo Ottavia CESTONARO * C.S. Carabinieri Sez. Atl. Disco Daisy OSAKUE G.A. Fiamme Gialle / Sisport Martello Sara FANTINI * C.S. Carabinieri Sez. Atl. / Cus Parma Maratona Sara DOSSENA Laguna Running Maratona Giovanna EPIS C.S. Carabinieri Sez. Atl. Marcia 20km Antonella PALMISANO G.A. Fiamme Gialle Marcia 20km Valentina TRAPLETTI C.S. Esercito Marcia 50km Mariavittoria BECCHETTI Cus Cagliari Marcia 50km Nicole COLOMBI Atl. Brescia 1950 ISPA Group Marcia 50km Eleonora Anna GIORGI G.S. Fiamme Azzurre 4x100m Anna BONGIORNI C.S. Carabinieri Sez. Atl. 4x100m Zaynab DOSSO G.S. Fiamme Azzurre / Calcestruzzi Corradini Excelsior 4x100m Johanelis HERRERA A. Atl. Brescia 1950 ISPA Group 4x100m Alessia PAVESE Atl. Brescia 1950 ISPA Group 4x100m Irene SIRAGUSA C.S. Esercito 4x400m/mista Rebecca BORGA G.A. Fiamme Gialle / Atl. Biotekna Marcon 4x400m/mista Raphaela B. LUKUDO C.S. Esercito 4x400m/mista Alice MANGIONE Atl. Brescia 1950 ISPA Group 4x400m/mista Marta MILANI C.S. Esercito 4x400m/mista Giancarla D. TREVISAN Bracco Atletica

