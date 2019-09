Mondiali di ciclismo 2019 – Moscon soddisfatto per il suo 4° posto: “prima o poi l’oro iridato arriverà”

Il corridore italiano ha commentato la sua prestazione e quella dei compagni, con Trentin che è riuscito a conquistare l’argento sfiorando l’oro

Ottima prestazione per la Nazionale Italiana ai Mondiali di ciclismo 2019, la squadra azzurra ha centrato l’argento con Matteo Trentin, oltre al quarto posto di Gianni Moscon che ha chiuso a quindici secondi dal bronzo di Kung.

Un risultato niente male per la formazione tricolore, che mastica un po’ amaro per aver visto sfumare l’oro per una manciata di metri. Queste le parole di Moscon nel post gara: “oggi è stata una giornata brutale, come nazionale abbiamo cercato di correre bene. Quando in fuga con me è arrivato anche Trentin sembrava fatta, ma non si può dire che è finita finché non lo è davvero. E’ andata così, siamo andati vicino all’oro, prima o poi riporteremo a casa il Mondiale. Nel finale erano tutti molto stanchi, con tanta grinta. Ho fatto una bella gara, questo era importante.

