Mondiali di ciclismo 2019 – Cronometro show per Dennis, vittoria di rabbia dell’australiano: uno splendido Ganna sul podio, Roglic delude

Rohan Dennis straordinario nella prova a cronometro dei Mondiali di ciclismo 2019: anche Filippo Ganna sul podio

E’ Rohan Dennis il campione del mondo a cronometro: il ciclista australiano ha bissato oggi nello Yorkshire il successo di Innsbruck, prendendosi di rabbia un importante riscatto dopo una stgione difficile, ricca di polemiche e scintille.

Dopo il caso nato al Tour de France, Dennis, in guerra legale con la Bahrain Merida, ha corso oggi con una bici sulla quale sono stati nascosti i loghi e con coraggio e tenacia e andato a pendersi, dopo aver raggiunto e superato Roglic, una fantastica vittoria col crono di 1.05.05.35.

L’australiano si è lasciato alle spalle un fantastico Evenepoel, a +1.08.93, che, solo 19enne, ha confermato di essere talentuosissimo e di poter dare filo da torcere ai grandi campioni, ed un ecezionale Filippo Ganna, che conquista un bronzo mondiale stupefacente.

Grande delusione oggi per gli sloveni, che hanno visto in difficoltà Roglic, lontanissimo. Gli applausi sono tutti per Dennis.

