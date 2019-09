Mondiali di ciclismo 2019 – Ufficializzati i sei azzurri per la prova in linea U23, domani la partenza per l’Inghilterra

Dopo aver indicato una rosa più ampia di atleti, il ct Amadori ha reso nota la lista dei sei azzurri che parteciperanno alla prova in linea U23 ai Mondiali di ciclismo

Il Commissario Tecnico Marino Amadori, dopo aver indicato precedentemente una rosa di atleti, a conclusione delle gare di osservazione ufficializza i sei titolari per la prova in linea di venerdì 27.09 sulla distanza di 186.9 km (3 giri finali a Harrogate) da Doncaster a Harrogate:

Nazionale Uomini U23 prova in linea:

Giovanni ALEOTTI – CYCLING TEAM FRIULI

Samuele BATTISTELLA – DIMENSION DATA FOR QHUBEKA

Alessandro COVI – TEAM COLPACK

Alberto DAINESE – SEG RACING ACADEMY Campione Europeo 2019

Gregorio FERRI – ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR

Alexander KONYCHEV – DIMENSION DATA FOR QHUBEKA

Logistica: La partenza della Nazionale Uomini U23 in linea per lo Yorkshire è prevista per martedì 24 settembre alle ore 11.25 da Orio al Serio/ Aeroporto.

Riportiamo sotto i due azzurri per la prova a cronometro individuale U23 di martedì 24 settembre sulla distanza di 30.3 km con partenza da Ripon a Harrogate.

Antonio PUPPIO – KOMETA CYCLING TEAM

Matteo SOBRERO – DIMENSION DATA FOR QHUBEKA

