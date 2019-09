Mondiali Ciclismo 2019 – Nibali tra i 16 preselezionati, ma lo Squalo ammette: “non sono al top”

Vincenzo Nibali rinuncia alla maglia azzurra: le sensazioni dello Squalo in vista dei Mondiali di ciclismo 2019 dopo le gare in Canada

Manca sempre meno ai Mondiali 2019 di ciclismo ed il ct Davide Cassani sta lavorando sodo per portare con sè nello Yorkshire per la prova in linea gli azzurri più forti ed in forma. Trai 16 preselezionati del ct azzurro, Cassani ha inserito anche Vincenzo Nibali, che però ha deciso di rinunciare alla Nazionale italiana.

“La maglia azzurra per me è sacra e va rispettata. Non sono al top e non è giusto che porti via il posto a un compagno“, ha dichiarato lo Squalo dopo le gare in Canada, che erano la prova decisiva per il siciliano per capire le sue sensazioni in bici in vista della rassegna iridata.

