Mondiali di ciclismo 2019 – Battistella Ã¨ d’oro grazie alla squalifica di Eekhoff, il VIDEO che inchioda l’olandese

La Giuria ha pizzicato l’olandese mentre si faceva trainare dalla propria ammiraglia, squalificandolo e consegnando l’oro a Samuele Battistella

La felicità di Nills Eekhoff si è trasformata presto in enorme delusione, vista la cancellazione della sua vittoria nella prova in linea U23 maschile ai Mondiali di ciclismo in corso di svolgimento in Inghilterra. La giuria infatti lo ha squalificato dopo aver rivisto le immagini al VAR, scoprendo un traino dell’ammiraglia avvenuto a 120 km dal traguardo.

Un episodio avvenuto per rientrare velocemente in gruppo dopo un problema meccanico, recuperando il minuto di distacco e vincendo poi la volata con Samuele Battistella. Eekhoff però non l’ha passata liscia, i suoi riferimenti cronometrici hanno insospettivo la giuria che lo ha pizzicato in fallo, squalificandolo e cancellandogli la medaglia d’oro. Ecco il video:

#Yorkshire2019 – Footage of Eekhoff’s return in the peloton pic.twitter.com/anI9jOa4Zt — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) 27 settembre 2019

