Mondiali Ciclismo 2019 – Geraint Thomas dà forfait dalla cronometro: condizione non al top, si dedicherà alla prova su strada

Geraint Thomas dà forfait dalla prova a cronometro dei Mondiali di Ciclismo 2019: il ciclista britannico si dedicherà solo alla prova su strada a causa della sua condizione fisica non ancora al top

“Ho cercato di rimettermi in forma dopo il Tour de France, ma non mi sento abbastanza bene per dare il meglio di me stesso“, con queste parole Geraint Thomas ha annunciato il suo forfait dalla prova a cronometro di mercoledì prossimo, valida per i Mondiali di Cilcismo 2019. Il ciclista del Team Ineos non ha ancora recuperato al meglio dall’infortunio procuratosi al Giro di Svizzera che lo ha condizionato anche al Tour de France. Nella gara contro il tempo, 54 chilometri tra Northallerton e Harrogate, la Gran Bretagna sarà rappresentata da John Archibald e dal campione di specialità nazionale Alex Dowsett. Thomas invece proverà a vincere la maglia iridata in linea tra Leeds e Harrogate domenica (285 chilometri).

