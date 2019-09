Mondiali Ciclismo 2019 – Eekhoff d’oro nella prova in linea Under23 maschile: argento per l’italiano Battistella

Nils Eekhoff vince la medaglia d’oro nelle prova in linea Under 23 maschile dei Mondiali di Ciclismo 2019: l’olandese batte in volata l’azzurro Samuele Battistella

Arriva ancora una medaglia per l’Italia ai Mondiali di Ciclismo 2019: un argento che però lascia l’amaro in bocca. Nonostante l’ottima prestazione, Samuele Battistella si ferma ad un passo dall’oro nella prova in linea Under 23 maschile. Il ciclista italiano scatta insieme ad un gruppo di 5 corridori per giocarsi la volata finale, al termine dei 173 estenuanti km che hanno collegato Doncaster ad Harrogate. Nello sprint in vista del traguardo però è stato l’olandese Nils Eekhoff a piazzare lo scatto decisivo che gli è valso l’oro. Terzo posto e bronzo per lo svizzero Bisseger.

