Mondiali di ciclismo 2019 – Cassani ha scelto l’Italia per la prova in linea: ecco la formazione azzurra

La settimana appena trascorsa con la partecipazione dei papabili azzurri indicati in precedenza dal CT Cassani nelle gare italiane, sia con i propri Team di appartenenza sia nell’organico delle rappresentative azzurre, ha sciolto i dubbi al CT che ha reso noto dieci azzurri per la prova in linea del 29 settembre, a conclusione del Momorial Pantani disputato oggi. Il CT ufficializzerà successivamente gli otto titolari.

Nazionale Uomini élite

Prova in linea domenica 29/09 – Km 280 – 7 giri finali a Harrogate – partenza ore 8.40 – Da Leeds a Harrogate – 8 atleti al via

Alberto BETTIOL – EF EDUCATION FIRST

Davide CIMOLAI – ISRAEL CYCLING ACADEMY

Sonny COLBRELLI – BAHARAIN – MERIDA

Davide FORMOLO – BORA-HANSGROHE

Gianni MOSCON – TEAM INEOS

Salvatore PUCCIO – TEAM INEOS

Kristian SBARAGLI – ISRAEL CYCLING ACADEMY

Matteo TRENTIN – MITCHELTON-SCOTT

Diego ULISSI – UAE TEAM EMIRATES

Giovanni VISCONTI – NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM

Ricordiamo che la Nazionale uomini élite indosserà la Maglia Azzurra per la gara iridata del 29 settembre con la scritta “Non mollare fino alla fine”, in omaggio a Felice Gimondi nella ricorrenza del suo 77° compleanno; frase indicata dalla Famiglia Gimondi che ben rappresenta lo spirito del grande Campione recentemente scomparso e di tutto il ciclismo italiano.

Logistica: Il ritrovo della Nazionale Uomini élite è fissato per il 24 settembre a Torbole presso AKTIV Hotel. La partenza per lo Yorkshire è prevista per mercoledì 25 settembre da Verona / Aeroporto.

Riportiamo sotto anche i due azzurri élite convocati per la prova a cronometro individuale di mercoledì 25/09 – Km 54.1 – partenza ore 13.10 da Northallerton a Harrogate – 2 atleti al via

Edoardo AFFINI – MITCHELTON-SCOTT

Filippo GANNA – TEAM INEOS

Domani, domenica 22 settembre alla 72^ edizione del Trofeo Matteotti parteciperà una rappresentativa azzurra U23/élite con questo organic o: CICCONE Giulio (TREK – SEGAFREDO), COLBRELLI Sonny (BAHRAIN-MERIDA), FELLINE Fabio (TREK – SEGAFREDO), FORMOLO Davide (BORA-HANSGROHE), SBARAGLI Kristian (ISRAEL CYCLING ACADEMY), TAROZZI Manuele (INEMILIAROMAGNA S.S.D. A R.L.), TRENTIN Matteo (MITCHELTON-SCOTT).

