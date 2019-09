Mondiali Ciclismo 2019 – Cassani lancia l’allarme: la strada per la prova in linea Ã¨ completamente allagata! [FOTO]

Domani al via la prova in linea maschile dei Mondiali di Ciclismo 2019, ma la strada è allagata: Davide Cassani lancia l’allarme sui social

Nella giornata di domani prenderà il via la prova in linea maschile dei Mondiali di Ciclismo 2019. C’è solo un problema di poco conto: la strada è completamente allagata! Se n’è accorto Davide Cassani, ct dell’Italia, che percorrendo il macchina la strada che domani dovranno affrontare i suoi ragazzi, ha notato un tratto completamente allagato a causa delle pioggie degli ultimi giorni (per tenere sotto controllo la situazione consultate Meteoweb). Sui social l’allarme: “sono sul percorso del mondiale di domani. Un guado con 20 centimetri di acqua. Se domani dovesse piovere, come sembra, spero che i corridori non si trovino in situazioni del genere. Sarebbe un peccato perché diventerebbe molto pericoloso“.

