USA troppo piatti, Gobert trascina la Francia in semifinale: il Mondiale perde i campioni in carica

Francia da urlo! Gli USA di Gregg Popovich eliminati ai quarti di finale dei Mondiali di basket 2019

Un quarto di finale spettacolare, quello di oggi tra USA e Francia: un match non alla pari di Argentina-Serbia, ma comunque ricco di colpi di scena e giocate da urlo. La formazione di Gregg Popovich ha ceduto oggi alla Francia, venendo clamorosamente eliminata dai Mondiali di basket 2019, in corso in Cina. Gobert ed i francesi hanno dimostrato coraggio e tenacia ed un ottimo gioco di squadra che gli ha permesso di volare in semifinale nella rassegna iridata. Si interrompe dunque, dopo due ori consecutivi, l’egemonia statunitense. Gli USA, oggi troppo piatti in campo, si inchinano alla Francia che applaude un immenso Gobert. USA-Francia termina 79-89.

