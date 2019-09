Mondiali Basket 2019 – Il Team USA non sa più vincere, la Serbia si impone 94-89 e giocherà la finale per il 5° posto

Niente da fare per gli uomini di Popovich al cospetto dei serbi, che si guadagnano la possibilità di giocare la finalina per il quinto posto contro la Repubblica Ceca, vincente sulla Polonia

La Serbia vince la partita delle deluse, battendo il Team USA nella semifinale del mini torneo per il quinto posto dei Mondiali di Basket 2019. Battute rispettivamente da Argentina e Francia, le due ormai ex favorite del torneo iridato si sfidano in quella che per molti avrebbe dovuto valere il titolo, ma che mette in palio al contrario un posto per la finale 5°-6° posto.

Ad imporsi sono i serbi, che sfruttano la giornata di grazia di Bogdan Bogdanovic, autore di 28 punti e 6 assist, mentre al team Usa non bastano i 22 punti e 4 assist di Harrison Barnes. Gli americani partono malissimo, incassando un parziale clamoroso di 32-7 nel primo quarto, salvo poi risalire la china e andare al riposo sul -4. Nella ripresa, gli uomini di Popovich tentano di ricucire il gap senza riuscirci, la Serbia si difende bene e riparte, staccando così al termine del quarto quarto il pass per la finale che vale il quinto posto, vincendo con il punteggio di 94-89. La sfidante per la quinta piazza sarà la Repubblica Ceca, riuscita a stendere la Polonia al termine di una partita abbastanza combattuta, risolta nell’ultimo quarto dai cechi e chiusa sul 94-84.

