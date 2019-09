Mondiali Basket 2019 – Team USA, Jerry Colangelo attacca: “molti forfait dopo averci promesso di giocare. Lo ricorderemo”

Jerry Colangelo punta il dito contro i giocatori che avevano dato la loro promessa di giocare al Mondiale e poi si sono tirati indietro: un comportamento che verrà ricordato in vista dei prossimi impegni della nazionale

Il Team USA aveva inizialmente selezionato 35 giocatori per il roster da presentare ai Mondiali di Basket 2019, ma a causa di un’incredibile numero di rifiuti, per i più disparati motivi (molti dei quali per dare priorità alla nuova stagione NBA) solo 4 giocatori hanno confermato la loro presenza. Com’è andato il Mondiale lo sappiamo tutti: gli USA sono stati eliminati dalla Francia, hanno perso la possibilità di puntare al 5°-6° posto dopo essere stati sconfitti dalla Serbia e si giocheranno la 7ª-8ª posizione contro la Polonia.

Jerry Colangelo, primo dirigente del Team USA, ha puntato il dito contro i giocatori che, dopo aver assicurato la loro presenza, si sono tirati indietro rimangiandosi la parola. Un comportamento che verrà tenuto in conto per i prossimi impegni della nazionale: “posso solo dire che non puoi fare a meno di pensare di non tener conto del fatto che contavi su delle persone per andare in guerra, e che queste poi abbiamo deciso di non presentarsi. Tutto quello che dovevamo fare era ottenere l’impegno a partecipare da parte dei giocatori, ed è quanto abbiamo fatto. Nessuno di noi avrebbe pensato di trovarsi di fronti a così tante rinunce. Pensavamo, visto quanti giocatori ci avevano dato l’impegno di partecipare, di poter mettere insieme un’ottima squadra: quanto successo di sicuro è stata una grande delusione“.

