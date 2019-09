Mondiali Basket 2019 – Il cuore della Spagna non smette mai di battere: Australia ko dopo 2 overtime, la Roja è in finale

La Spagna conquista l’accesso alla finale dei Mondiali di Basket 2019: la Roja batte l’Australia dopo due overtime dimostrando qualità e solidità mentale fuori dal comune

I Mondiali di Basket 2019 hanno la loro prima finalista. Una Spagna stupenda, per talento e solidità mentale davvero fuori dal comune, supera un’Australia grintosa e battagliera con il punteggio di 95-88. Aussie avanti per tutta la partita, con gli spagnoli a giocare il solito copione: restare in partita con la testa, affidarsi ai giocatori di esperienza e non lasciar mai ‘scappare’ gli avversari nel punteggio, seppur avanti +9 nel quarto periodo di gioco. L’ultimo quarto è quello in cui solitamente la Spagna spinge forte sull’acceleratore: la ‘Roja’ rimonta 9 punti di svantaggio rischiando addirittura di vincere la gara con il canestro che sputa fuori una tripla di Rubio, da centrocampo, sulla sirena.

Servono due overtime per decidere la gara: il primo si conclude ancora in parità, nel secondo l’Australia accusa la stanchezza, qualche decisione di Dellavedova non va a buon fine, Patty Mills litiga con il canestro e la Spagna prende il largo. Gasol è il trascinatore degli iberici: 33 punti (8/10 dal campo, 3/9 da 3, 8/8 liberi), 4 assist e 6 rimbalzi. Grandi prova di Sergio Llull che nel supplementare chiude la gara con una tripla mortifera che aggiorna il suo tabellino a 17 punti, 6 assist e 2 rimbalzi. Menzione speciale anche per Ricky Rubio che chiude in doppia doppia (19 punti, 12 rimbalzi e 7 assist).

All’Australia non basta il cuore di un gigantesco Mills, a dispetto dei suoi 183 cm, ultimo ad arrendersi con 32 punti. Sono invece 18 i punti e 11 i rimbalzi di Nic Kay. Litigano col ferro Dellavedova (9 assist, ma 6 punti con 0/4 da 2 e 2/5 da 3) e Ingles (1/3 da 2 e 0-6 da 3).

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE