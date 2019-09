Mondiali Basket 2019 – L’Australia non dà scampo alla Repubblica Ceca, in semifinale c’è la Spagna

A senso unico l’ultimo quarto di finale dei Mondiali di Basket 2019, l’Australia supera senza problemi la Repubblica Ceca 82-70, staccando il pass per la semifinale

L’ultima squadra a qualificarsi per le semifinali dei Mondiali di basket 2019 è l’Australia, che prosegue nel suo filotto di vittorie superando nettamente la Repubblica Ceca.

Partita a senso unico quella disputata allo Shanghai Oriental Sports Center, rimasta in bilico solo nel primo quarto, prima che gli uomini di Lemanis prendessero il largo senza permettere agli avversari di tornare in partita. Finisce 82-70 per Baynes e compagni, che staccano così il pass per il turno successivo dove affronteranno la Spagna, vincente ieri sulla Polonia. Partita in equilibrio solo in avvio, le due squadre chiudono la prima frazione sul 17 pari, prima che l’Australia allunghi sul +3 all’intervallo. Nel terzo quarto lo strappo decisivo, la squadra di Lemanis sale fino al +15, chiudendo poi la contesa con il risultato di 82-70. Mills il miglior realizzatore per l’Australia con 24 punti, mentre ai cechi non bastano i 21 di Auda.

