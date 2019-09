Mondiali Basket 2019 – Andrew Bogut è una furia! Gesto dei soldi verso gli arbitri e urla: “che fottuta disgrazia” [VIDEO]

Andrew Bogut infuriato dopo il ko dell’Australia nella semifinale dei Mondiali di Basket 2019 giocata contro la Spagna: il centro aussie autore di un brutto gesto verso gli arbitri, si sfoga anche nel post gara

Partita giocata sul filo dei nervi quella fra Spagna e Australia, valevole per il primo dei due posti disponibili per la finale dei Mondiali di Basket 2019. Match corretto in campo, ma nel quale i giocatori non si sono minimamente risparmiati, giocando a viso aperto fino a due tempi supplementari, prima che la Spagna riuscisse a portarsi a casa la gara. Nel finale ad Andrew Bogut sono saltati i nervi. Il centro dei Golden State Warriors ha prima mimato il gesto dei soldi verso gli arbitri, dopo una chiamata che ha mandato in lunetta Gasol con la Spagna in svantaggio; poi si è sfogato urlando in zona mista “è una fottuta disgrazia“, riferendosi probabilmente all’arbitraggio della gara.

