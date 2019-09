Mondiali di Atletica 2019 – La Iaaf conferma la sospensione, Russia bandita dalla rassegna di Doha

Il Consiglio della Iaaf riunito oggi ha deciso di prolungare la sospensione degli atleti russi, iniziata nel novembre del 2015

Ai Mondiali di atletica che scatteranno venerdì a Doha non ci saranno atleti sotto bandiera della Russia, il Consiglio della Iaaf ha infatti deciso oggi di prolungare la sospensione inflitta alla federazione russa nel 2015, dopo lo scandalo doping.

Gli atleti russi potranno comunque partecipare alla rassegna iridata con un permesso speciale, utilizzando al tempo stesso una bandiera neutrale. Come accaduto dunque per i Mondiali di Londra del 2017 e per le Olimpiadi di Rio 2016, la Russia salterà anche i Mondiali di Doha. Intanto, questa mattina la Wada ha rivelato di aver riscontrato delle incongruenze sui dati forniti dal laboratorio antidoping di Mosca (Rusada), chiedendo immediate spiegazioni nel giro di tre settimane. “L’autenticità dei dati forniti dal laboratorio era una delle condizioni essenziali per riammettere l’agenzia antidoping russa” ha sottolineato l’Agenzia Internazionale Antidoping, facendo sapere che una manomissione anche minima dei dati determinerebbe le “più severe sanzioni“.

