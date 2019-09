Mondiali Atletica 2019 – Non c’è Gloria per la Hooper: l’azzura eliminata nella batteria dei 200 metri

Gloria Hooper chiude in penultima posizione la batteria dei 200 metri dei Mondiali di Atletica 2019: prova opaca ed eliminazione per l’azzurra

Arriva una notizia negativa per l’Italia dai Mondiali di Atletica 2019. Gloria Hooper non riesce a superare la batteria dei 200 metri. L’atleta azzurra chiude penultima la prova e viene eliminata. La batteria va alla britannica Asher Smith con un tempo di 22″32. Dietro di lei la statunitense Bryant in 22″56, terza la bahamense Gaither in 22″57. Gloria Hooper ha chiuso la sua gara in 23″33.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE