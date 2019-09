Mondiali di atletica 2019 – Fofana avanza: l’azzurro in semifinale nei 110 hs

Atletica: ai Mondiali 2019 Fofana vola, l’azzurro stacca il pass per la semifinale nei 110hs



Giornata interlocutoria per gli azzurri ai Mondiali di Doha. Guadagna il passaggio del turno solo l’ostacolista Hassane Fofana, promosso alle semifinali dei 110hs con il tempo di 13.49 (vento +0.2). Eliminati gli altri quattro atleti italiani impegnati: Lorenzo Perini nei 110hs (13.70, v. -0.5), Mariabenedicta Chigbolu nei 400 metri (52.63), Gloria Hooper nei 200 (23.33, +0.4), ed Eseosa Desalu nelle semifinali dei 200 (20.73, +0.1). Nelle finali della serata, grande duello nell’alto femminile con Mariya Lasitskene a 2,04, stessa misura della nuova stella ucraina, la 18enne Yaroslava Mahuchikh, record del mondo under 20. Trionfa anche il norvegese Karsten Warholm nei 400hs (47.42), secondo titolo mondiale di fila come l’etiope Muktar Edris nei 5000 (12:58.85). Assolo della keniana Beatrice Chepkoech (8:57.84) nei 3000 siepi, sorpresa Uganda negli 800 grazie ad Halima Nakaayi (1:58.04). Nel disco maschile lo svedese Daniel Stahl rispetta il pronostico: 67,59 per l’oro.

