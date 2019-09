Mondiali Atletica 2019 – Coleman d’oro nei 100 metri: primato stagionale per Tortu nella finalissima di Doha

Coleman si aggiudica la vittoria nei 100 metri ai Mondiali di Doha 2019: Filippo Tortu settimo in finale

Il momento tanto atteso è arrivato: atleti sui blocchi di partenza per la finalissima dei 100 metri ai Mondiali di atletica 2019. A Doha, sotto i riflettori della corsa per il titolo iridato, anche l’azzurro Filippo Tortu. Dopo uno sprint da urlo, sono gli Stati Uniti a festeggiare per una fantastica doppietta, con Coleman d’oro, col crono di 9.76 e Gatlin secondo. Terzo posto per De Grasse, mentre l’italiano Filippo Tortu ha chiuso la sua gara col settimo tempo, con un crono di 10.07, suo primato stagionale.

