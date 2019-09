Mondiali Atletica 2019 – Filippo Tortu e Marcell Jacobs in semifinale nei 100 metri

Filippo Tortu e Marcell Jacobs staccano il pass per la semifinale dei 100 metri dei Mondiali di Atletica 2019: i due azzurri passano il turno senza brillare. Domani la prova di qualificazione alla finale

Le prove di qualificazione alla semifinale dei 100 metri regalano due pass agli atleti italiani impegnati in gara. Il primo a passare il turno, seppur senza brillare, è Filippo Tortu che chiude la sua batteria al terzo posto con il crono di 10″20 alle spalle del brasiliano Camilo de Oliveira (10″11) e dello statunitense Michael Rodgers (10″14). Avanza in semifinale anche Marcell Jacobs, secondo con il tempo di 10″07 alle spalle dello statunitense Chris Coleman (9″98). I due azzurri torneranno in gara domani per cercare una difficile qualificazione in finale.

