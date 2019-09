Mondiali Atletica 2019 – Filippo Tortu in finale nei 100 metri: l’Italia torna a giocarsi l’oro 42 anni dopo Pavoni

Filippo Tortu si qualifica alla finale dei 100 metri dei Mondiali di Atletica 2019: il velocista italiana riporta l’Italia a giocarsi l’oro 42 anni dopo Pavoni a Roma 1987. Jacobs fuori dalla finale

Nel sabato pomeriggio italiano arriva una grande notizia per l’atletica azzurra: Filippo Tortu è in finale nei 100 metri dei Mondiali di Atletica 2019. Il giovane velocista italiano si è qualificato con un tempo di 10″11 nella terza batteria delle semifinali, insieme a Coleman (Usa), Simbine (Rsa), Hughes (Gbr), De Grasse (Can), Blake (Jam), Gatlin (Usa), Brown (Can). L’Italia torna dunque a giocarsi l’oro Mondiale 42 anni dopo Pavoni a Roma 1987. Niente da fare invece per Marcell Jacobs che chiude 7° la sua batteria in 10″20 e fallisce l’entrata in finale.

