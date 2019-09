Mondiali Atletica 2019 – Eseosa Desalu in semifinale nei 200 metri: eliminato Antonio Infantino

Eseosa Desalu si qualifica per la semifinale dei 200 metri dei Mondiali di Atletica leggera: il velocista azzurro passa il turno grazie al terzo tempo dei ripescaggi. Eliminato Antonio Infantino

Eseosa Desalu stacca il pass per la semifinale dei 200 metri dei Mondiali di atletica leggera in corso di svolgimento a Doha, Qatar. Il velocista italiano ha chiuso 4° nella sua batteria in 20″43 e, grazie all’ultimo dei tre tempi di ripescaggio, è riuscito a superare il primo turno. Nel post gara Desalu ha dichiarato: “ho fatto una buona partenza e qualcosa da rivedere sul lanciato perchè ero contratto con i muscoli facciali, per il resto bene“. Non è riuscito a qualificarsi invece Antonio Infantino che ha fermato il cronometro a 20″89 chiudendo al settimo posto la sua batteria.

