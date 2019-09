Mondiali Atletica 2019 – Delusione Trost nel salto in alto: fuori dalla finale insieme a Vallortigara

Alessia Trost ed Elena Vallortigara fuori dalla finale del salto in alto dei Mondiali di Atletica 2019: prova incolore per le due azzurre

Dalla prova del salto in alto dei Mondiali di Atletica 2019 arrivano due delusioni scottanti per l’Italia. Alessia Trost ed Elena Vallortigara non riescono a staccare il pass per la finalissima. Prova incolore delle due azzurre in quel di Doha, con Alessia Trost che stenta nell’1.92 (supera solo al 3° tentativo) e commette 3 errori nell’1.94; Vallortigara si ferma invece ad 1.92.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE