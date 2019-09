Mondiali Atletica 2019 – Dominio cinese nella 20 km di marcia femminile: vince Liu, Palmisano lontana dalle prime

Podio tutto cinese nella 20 km di marcia femminile dei Mondiali di Atletica 2019: domina Liu, argento per Qieyang, bronzo per L. Yang. L’azzurra Antonella Palmisano lontana dalle prime

Nella tarda notte italiana si chiude il programma domenicale dei Mondiali di Atletica 2019 con la 20 km di marcia femminile. Una gara dominata dalle atlete cinesi, con Liu che si prende la medaglia d’oro in 1’32″53, argento per Qieyang e bronzo per L. Yang. Niente da fare per l’azzurra Antonella Palmisano che chiude in 13ª posizione con il tempo 1’37″36 al termine di una gara anonima.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE