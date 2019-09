Milan, Striscia la Notizia consegna il tapiro d’oro a Maldini: “che sofferenza!”

Striscia la Notizia consegna il tapiro d’oro a Paolo Maldini dopo il pessimo inizio di stagione di Giampaolo: il dirigente rossonero sottolinea la ‘sofferenza’ di queste prime partite

Nella puntata di questa sera di Striscia la Notizia, in onda su Canale 5, verrà trasmesso il servizio nel quale Valerio Staffelli consegnerà il tapiro d’oro a Paolo Maldini. Dopo il pessimo inizio di stagione del Milan, con 4 sconfitte in 6 gare di campionato, i rossoneri sono abbastanza ‘attapirati’ come il proprio allenatore Marco Giampaolo.

A ritirare il tapiro è stato Paolo Maldini, uno che di ‘trofei’ ne ha alzati tanti, di caratura ben diversa del simpatico animaletto di Striscia. Il dirigente rossonero ha ammesso: “son tanti anni che non siamo al livello di una volta. È una sofferenza per chi ama questa squadra“.

