Milan, Ranieri tra i candidati per sostituire Giampaolo: “spero resti, mi auguro che trovi soluzioni idonee”

L’ex allenatore della Roma è tra i candidati nel caso in cui Giampaolo venga esonerato, ma le sue parole sono di vicinanza nei confronti dell’allenatore rossonero

Marco Giampaolo rischia la panchina del Milan, nonostante le rassicurazioni di Paolo Maldini dopo la pesante sconfitta subita contro la Fiorentina a San Siro.

Quattro sconfitte in sei partite sono difficili da mandare giù per un club come quello rossonero, che si ritrova adesso nelle retrovie della classifica. Tra i nomi circolati per una eventuale sostituzione di Giampaolo c’è anche quello di Claudio Ranieri che, ai microfoni di Radio Anch’io Sport, ha espresso la propria vicinanza al collega: “io al Milan? Prima di tutto vorrei che Giampaolo potesse continuare e faccia vedere le sue qualità. E’ un allenatore molto in gamba, che stimo tantissimo e mi auguro che riesca a trovare soluzioni idonee per il Milan. Non è una situazione facile perchè ci sono molti giovani che vanno aiutati. Tutti sappiamo il nostro mestiere, quando firmi per una squadra vai pieno di entusiasmo ma quando ti trovi in difficoltà devi saper venirne fuori. E’ quello che mi auguro per Giampaolo“.

