Milan, Rebic svela: “non potevo rifiutare questa offerta, mio padre mi ha detto di accettare subito”

L’attaccante croato ha parlato del suo arrivo in rossonero, svelando alcuni retroscena della trattativa

La nuova avventura con la maglia del Milan non è iniziata benissimo per Ante Rebic, riuscito a totalizzare fino a questo momento pochi minuti in campo con la maglia rossonera.

Il suo momento però è vicino, il croato infatti potrebbe esordire dal primo minuto con il Torino, nel posticipo della quinta giornata di Serie A. Intervistato ai microfoni di Milan TV, l’ex Eintracht ha ammesso: “voglio dimostrare di meritarmi questa maglia. Perché la numero 18? Mi ha portato fortuna. Dopo i Mondiali sono cambiate molte cose, perché adesso tutti sanno di cosa è capace la Croazia e la gente mi ferma per strada e mi riconosce. Non appena ho saputo dell’interesse del Milan ho chiamato subito mio padre e lui mi ha detto di accettare, ovviamente. Mi ha detto che il Milan è uno dei migliori club in Italia e che avrei dovuto accettare, assolutamente. Io sono molto felice e orgoglioso di essere qui. Ho parlato con Boban, che mi ha spiegato cosa il club si aspetta da me. È un onore, ma sento anche molte responsabilità, e questo vale per tutti i giocatori del Milan“.

