Milan-Inter, Salvini distrugge i rossoneri sui social: il tweet dell’ex vice-premier è velenosissimo

L’ex vice-premier ha commentato sui social la prestazione del Milan nel derby, esprimendo il proprio disappunto con parole pungenti

Una partita giocata male e finita peggio per il Milan, sconfitto senza appello dall’Inter in un derby quasi a senso unico. Una prestazione davvero insufficiente, criticata duramente anche da Matteo Salvini, ex vice-premier tifosissimo dei rossoneri.

Il senatore della Lega ha sfogato su Twitter la sua rabbia per il ko subito da Piatek e compagni, utilizzando parole pungenti e velenose anche contro la società: “e anche stasera, l’unica cosa che salvo del Milan sono i tifosi. Squadra imbarazzante, senza idee, senza rabbia, senza cuore. La società? Boh… Dov’è la società? Ridateci il nostro vero Milan“.

