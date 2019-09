Milan-Inter, Lukaku stregato da Conte: “volevo un allenatore così. Scudetto? Non ho intenzione di parlarne”

L’attaccante dell’Inter ha parlato a caldo dopo il derby con il Milan, esprimendo la propria soddisfazione per essere allenato da Conte

E’ stato uno dei protagonisti del derby della Madonnina, Romelu Lukaku ha chiuso il match di San Siro bissando il gol di Brozovic e stendendo un Milan alquanto opaco.

L’attaccante belga si è già preso l’Inter, merito anche di Antonio Conte, allenatore per cui l’ex Manchester United stravede: “il nostro rapporto è molto forte, a 26 anni volevo un allenatore così, capace di motivarmi ogni giorno. Sono molto contento di essere con lui in questa squadra. Abbiamo risposto bene dopo il match contro la Slavia Praga, sono molto contento per noi. Scudetto? Non voglio parlarne, mercoledì abbiamo un’altra partita difficile contro la Lazio, pensiamo a questa“.

