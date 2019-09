Milan-Inter, Conte attacca: “bisogna cambiare i giri del motore. Lite Lukaku-Brozovic? Normale amministrazione”

L’allenatore dell’Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con il Milan, in programma domani sera a San Siro

Primo derby della Madonnina per Antonio Conte, che si prepara alla stracittadina tra la sua Inter e il Milan con la voglia di riscattare il pareggio di Champions contro lo Slavia Praga.

Una partita importante per i nerazzurri, come ammesso in conferenza stampa dall’ex Chelsea, che si è soffermato anche sul presunto litigio tra Lukaku e Brozovic: “in tutte le partite cerchiamo di mettere il massimo impegno e fornire un’ottima prestazione e di seguire i dettami della preparazione. A volte ci riusciamo in maniera approfondita, altre in maniera minore. Quello che i ragazzi mettono è grandissimo impegno. Sappiamo che abbiamo tanto da lavorare e migliorare, questo sicuramente non ci spaventa. Litigio Lukaku-Brozovic? Sinceramente penso che in generale l’Inter sia sempre molto chiacchierata su giornali e tv. Mi han detto che è normale, ma non può essere normale che anche negli anni passati filtravano delle cose e bisogna accettare la situazione. Diciamo normale amministrazione, ma altri club sono bravi a gestire queste situazioni. Noi dobbiamo migliorare tanto su questo, anche fuori dal campo ci sono grandissimi lacune e dobbiamo colmarle tutti insieme. La scusa degli altri anni non va bene, altrimenti anch’io posso dire che negli altri anni non abbiamo mai lottato. Cerchiamo di cambiare tutti insieme”.

Sulle difficoltà di allenare l‘Inter, Conte ha ammesso: “non è semplice, bisogna essere capaci di estirpare cattive abitudini. Per adesso abbiamo parlato del campo, anche fuori dal campo ci sono cattive abitudini che testimoniano il perché di queste dichiarazioni. Dobbiamo essere impermeabili sotto tutti i punti di vista e diventare più forti. Non si vince solo in campo, si vince anche fuori dal campo. Che mi si dica ogni volta: ‘Eh, ma era così anche negli anni passati’, non lo accetto. Bisogna cambiare i giri del motore“.

