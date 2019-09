Milan, infortunio per Paquetà nel derby: il brasiliano costretto a saltare il match con il Torino

Il centrocampista brasiliano è uscito acciaccato dalla stracittadina di sabato, riportando un problema muscolare che lo mette fuori causa per il match di giovedì

Archiviata la sconfitta arrivata nel derby, il Milan è tornato subito al lavoro per preparare la prossima sfida che vedrà i rossoneri impegnati a Torino. La settimana però non è cominciata per il verso giusto, considerando l’infortunio riportato da Lucas Paquetà nella stracittadina di sabato.

Un problema muscolare alla coscia sinistra che costringerà il brasiliano a saltare la partita contro i granata, in programma giovedì sera per il turno infrasettimanale. In dubbio infine anche l’impegno di domenica sera, quando il Milan se la vedrà con la Fiorentina davanti ai propri tifosi.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE