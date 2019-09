Milan, in tuo soccorso arriva… Honda: “vi ho sempre voluto aiutare. Chiamatemi se avete bisogno!”

Il Milan sta attraversando un momento di crisi, ma in suo soccorso si propone Keisuke Honda: l’ex rossonero offre il suo aiuto tramite Twitter

Il Milan è in un vero e proprio momento di crisi. I rossoneri hanno iniziato il campionato in maniera pessima, totalizzando 4 sconfitte in 6 gare. L’attacco non funziona, la difesa prende gol, i nuovi sembrano spaesati e fra i vecchi non c’è alcun leader. Giampaolo inoltre, non sembra essere riuscito a trasmettere sicurezza e le proprie idee di gioco alla squadra.

Nel bel mezzo di questo periodo complicato però, potrebbe arrivare un aiuto direttamente dall’Asia. No, non un altro investitore, ma un ex rossonero pronto a dare una mano: Keisuke Honda. L’esterno giapponese, che ha vestito la maglia del Milan dal 2014 al 2017, su Twitter ha offerto il proprio aiuto a Piatek e compagni: “vi ho sempre voluto aiutare. Chiamatemi se avete bisogno!“. Attualmente ct della Cambogia, Honda non si presenterebbe come giocatore, ma probabilmente come consulente/aiuto-allenatore. Un po’ di filosofia samurai non farebbe male a questo Milan: basta non fare harakiri…

