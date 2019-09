Milan, faccia a faccia fra Giampaolo e Paquetà: rientrato il ‘problema brasiliano’, nessuna multa da parte del club

Faccia a faccia tra Marco Giampaolo e Lucas Paquetà a Milanello: chiarita la polemica del ‘meno brasiliano’, finita addirittura sui social

In casa Milan, negli ultimi giorni, è scoppiato il caso Paquetà. Il calciatore brasiliano non ha offerto una buona prova contro il Verona, risultando spesso fumoso e nervoso, al netto di qualche spunto di classe che regala in ogni partite. Giocate che solitamente non piacciono a Marco Giampaolo. Va bene il numero, ma mai fine a se stesso. L’allenatore rossonero ha bacchettato più volte Paquetà chiedendogli di essere “meno brasiliano“, ovvero: più duttile e più pratico in campo.

L’ex Flamengo non l’ha presa bene. Su Instagram Paquetà ha postato il video dell’elastico effettuato contro il Verona scrivendo in una storia: “orgoglioso di essere brasiliano“. Storia poi segnalata a Giampaolo dal suo staff. Quest’oggi, fra le mura di Milanello, fra i due c’è stato un faccia a faccia nel quale è stato chiarito come il tecnico non intendesse prendere di mira le origini brasiliane del giocatore, quanto disciplinarlo tatticamente. Allarme rientrato e nessuna multa da parte della società: errori di gioventù…

